11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人（※崎＝たつさき）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（※高＝はしごだか）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が、22日に8thシングル「PULSE」をリリースする。それに先立って、タイトル曲「All 4U」（読み：オールフォーユー）のミュージックビデオが公開された。【集合ショット】バースデーケーキをもらい嬉しそうな高塚大夢とINIメンバー本