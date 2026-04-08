「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ戸田」（８日、戸田）和田拓也（３５）＝兵庫・１１３期・Ａ１＝が４日目に３、１着と結果残して当地の連続予選突破を決めた。「乗り心地、回り足がいい。ターンの押し感とかはあるし、起こした感じも嫌いじゃない。伸びはそれほどでもないけど、全体としてはいい部類に入る」と仕上がりに関しては納得の様子。戸田は「あまり好きじゃないし、多分成績も良くないと思う」と言うように勝率