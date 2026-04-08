◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園のヤクルト戦でBS朝日の中継ゲストを務めた。開幕から好スタートを切ったヤクルトの特徴は、ここまで犠打ゼロという積極的な野球。1点差を追うヤクルトが3回に先頭の伊藤が中前打。投手・松本健が打席に入ると「ここはバントでしょ。せんかったら、おかしいですよ」と発言した岡田顧問は、松本健がバントの構えを見せないと