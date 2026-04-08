会談後の共同記者会見で握手するオーストラリアのマールズ副首相兼国防相（左）と小泉防衛相＝8日午後、防衛省小泉進次郎防衛相は8日、オーストラリアのマールズ副首相兼国防相と防衛省で会談した。同日の北朝鮮による弾道ミサイル発射やイラン情勢を巡り協議。インド太平洋地域の安定に向け、安全保障分野での協力を推進していく方針を確認した。日豪両国がそれぞれ取り組む安保に関する戦略改定の検討状況についても意見交換し