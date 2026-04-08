サッカー元フィンランド代表でアヤックス（オランダ）やバルセロナ（スペイン）などで活躍したＭＦヤリ・リトマネンが引退から１４年、５５歳にして現役復帰するという。二人の息子（２０歳、１８歳）が所属するエストニアの首都、タリンを本拠地とするタリナ・カレフでのプレーになる。すでに昨年１０月、選手が足りない状態で一時的にプレーしたが、今回正式にチームの一員になるという。「突然（選手の）グループが少なく