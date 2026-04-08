岐阜県の大垣警察署の駐車場で、いわゆる“当たり屋行為”をして保険金をだまし取ったとして、70歳の男が逮捕されました。無職・森淳容疑者(70)は去年5月、大垣署の駐車場でバックしようとしていた50代の女性の車に電動車いすで近づき、足を踏まれケガをしたとウソをついて保険金およそ53万円をだまし取った疑いが持たれています。警察が事故について調べるため、防犯カメラの映像を確認したところ、足が踏まれていないこと