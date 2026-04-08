◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園のヤクルト戦でBS朝日の中継ゲストを務めた。初回に先制を許した阪神はその裏、1死一、三塁から佐藤輝の左犠飛で同点とすると、なおも2死一、二塁から木浪の左前打で勝ち越した。開幕から好調の木浪の打撃について岡田顧問は「バットも変えて、軸足に体重を乗せてタイミングも変えましたね。（こけし型の）バットでグリップ