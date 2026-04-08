サッカー元スペイン代表でＪ１神戸でもプレーしたＭＦフアン・マタ（メルボルンＶ、豪）が左肘骨折の大怪我を負った。スペインのスポーツ紙、マルカなどが伝えている。報道によると、マタはＡリーグのワシントン・フェニックス戦の前半終了間際に負傷、８８分までプレーしていた。その後検査の結果骨折が分かった。マタはオーストラリアリーグ２３試合で５得点１２アシストを記録、月間優秀選手に選ばれたばかりだった。今季中