名古屋の錦三丁目のカジノ店が摘発された事件に絡み、オンラインカジノに必要なポイントを売っていた男が逮捕されました。逮捕された韓国籍の自営業・金益柱容疑者(59)は、今年1月に摘発された中区錦3丁目のカジノ店「BELL」の客にポイントを購入させ、賭博をさせた疑いが持たれています。この店では、客にパソコンからオンラインカジノに接続させてバカラなどの賭博をさせていて、金容疑者は賭博に使うポイントを転売する「