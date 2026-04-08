4月7日、東宝演劇部の活動を知らせるXアカウントで、とある公演の中止が発表されたのだが、そのタイミングが開演のわずか1時間前だったため、波紋を呼んでいる。「同アカウントでは、明治座公演ミュージカル『天使にラブ・ソングを』について、出演者から体調不良者が複数出たため、4月7日13時の公演を中止すると告知されました。ポストは午前11時48分におこなわれており、開演まで1時間強しかありませんでした」（スポーツ紙記