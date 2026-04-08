3月30日からスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』で、ヒロインのひとりを演じる上坂（こうさか）樹里の最新インタビューが話題になっている。同作は、激動の明治時代を生き抜いた2人の女性ナースを描いた物語。日本で初めて正規訓練を受けた「トレインドナース」として活躍し、看護師という職業の地位向上に貢献した大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモデルにしている。大関をモチーフにした一ノ瀬りん役の見上愛と、鈴