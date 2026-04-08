Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年4月8日は、通勤電車やカフェなど、騒がしい環境でも音楽や動画に集中しやすく、“世界ごとミュート”したような感覚になれる、Xiaomi（シャオミ）の「REDMI Buds 8 Lite」がお得に登場しています。■この記事で紹介している