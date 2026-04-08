【コンソールアーカイブス：セクロス】 4月9日 配信開始 価格：800円 ハムスターは、Nintendo Switch2/プレイステーション 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズにて「セクロス」を4月9日に配信する。価格は800円。 本作は1986年にニチブツから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシューティン