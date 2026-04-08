Image: AMD ゲーム用として使うにはコスパ悪いかも。デスクトップPC用の最強CPUとして名高いRyzen 9 9950X3Dをカスタムアップ。L3キャッシュを合計192MBとしてきた「Ryzen 9 9950X3D2」が発表されました。きっと、ランキング更新です。キャッシュはCPUに内蔵される、超・高速メモリのようなものと考えてください。CPUがよく使うデータを厳選して記憶するエリアで、キャッシュが潤沢だとメイ