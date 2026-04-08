気温が上がる春夏。重く見えがちな“黒”を、軽やかに着こなしたいミドル世代へ。今回は【LEPSIM（レプシィム）】から、春→夏コーデの本命になりそうな「黒アイテム」をピックアップして紹介します。透け感のあるレース素材を使ったブラウスや、柔らかくて軽い素材で作られたデニムサロペなど、重た見えしにくい黒アイテムが登場。 涼しげで上品！ 大人に似合うレースブラウス 【LEPSIM】「総レ}