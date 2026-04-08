タイラー・グラスノー投手米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと戦い4-1で勝利した。試合中、インタビューを受けたドジャースのタイラー・グラスノー投手が明かした衝撃の事実には、米インタビュアーも興奮していた。3回のブルージェイズの攻撃中、ダグアウト内でヘッドホンとマイクをつけて、インタビューを受けた32歳のグラスノー。米メディア「TNT Sports U.S.」の公式Xがその内