プロダーツプレーヤーでグラビアアイドルの熊谷麻音(29)が8日、自身のインスタグラムを更新。石垣島での自然体験の様子を公開した。 【写真】髪も体も服もお構いなし！“やりたい放題"にされるがまま… 「ずーーーーと行きたかった#やいま村」とつづり、沖縄県石垣市のテーマパークを訪れたことを報告。同所の名物となっている「リスザルの森」でのえさやり体験に参