トラックの運転手が20年かけてニューヨーク市内のすべての建物のミニチュア模型を製作しました。この模型は1350平方フィート(125平方メートル)ものサイズがあり、記事作成時点ではニューヨーク市立博物館に展示されています。A Truck Driver Spent 20 Years Making This Astonishing Scale Model of Every Single Building in New York Cityhttps://www.smithsonianmag.com/smart-news/a-truck-drive-spent-20-years-making-this-a