4月1日、高知市升形のオリエントホテル高知で、2人の新卒者に辞令が交付されました。2人のうち1人はネパール出身のダヌワル・ススミタさん（23）で、ススミタさんは正社員として採用されました。■ススミタさん「気持ちはちょっと緊張。新しいところで新しい人たちと一緒に働くのも嬉しい」オリエントホテル高知は客室138室を構え、年間、国内外から4万5000人が滞在しています。インバウンドの需要が伸び続ける一方で、人口