『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』で、若き日のハン・ソロ役に抜てきされるも、シリーズ初の赤字を記録するなど不遇を経験したオールデン・エアエンライク。そんな彼が今、ブロードウェイの舞台『ベッキー・ショー』でキャリア最高の評価を得ている。【写真】若き日のハン・ソロを演じたオールデン・エアエンライクオールデンは、『ブルージャスミン』や『ヘイル、シーザー！』などに出演した後、「スター・ウォー