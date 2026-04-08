◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）追い切り＝４月８日、美浦トレセン前走のニューイヤーＳを制したカピリナ（牝５歳、美浦・田島俊明厩舎、父ダンカーク）は坂路を単走で追い切られた。馬なりのまま５４秒８―１２秒４をマーク。乗り込み量は豊富で、力を出せる態勢になっている。田島調教師は「しまい重点で時計も速くならなかったですし、動