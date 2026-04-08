GMOインターネットグループの嶋津雄大（25）が8日、日本パラ陸上競技連盟の26年度の強化指定選手に選出されたことを受け、新たな挑戦へ決意を表明した。嶋津は昨年の世界パラ金メダリスト3人と同等のSランクに認定された。【写真を見る】日本人初の五輪＆パラ同時出場を目指す 嶋津雄大「自分の限界にチャレンジできたら」ニューイヤー駅伝では区間新幼少期から「網膜色素変性症」という国指定の難病を抱えながらも、創価大時代