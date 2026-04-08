◇ゴルフ女子大集合筑紫ヶ丘レディースオープン（2026年4月8日福岡県那珂川市筑紫ヶ丘ゴルフクラブ）福岡県で開催される男子プロツアーを、地元女子ゴルファーの熱い応援で盛り上げようと企画されたオープン競技の第5回が行われた。140人の女子アマが参加。前半9ホールのネットスコア（ダブルペリアハンデ方式）で争われ、2021年九州女子シニアで3位に入った55歳の岩下千穂子がグロス39、ネット34・2で優勝した。優勝