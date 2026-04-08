◇プロ野球セ・リーグDeNAー中日(8日、横浜スタジアム)中日の先発はドラフト1位ルーキーの中西聖輝投手。2回のヒュンメル選手の打撃に反応しました。初回に2点を先制した中日はその裏、無死一塁からヒュンメル選手にライトポール際に打球をたたき込まれます。来日第1号にヒュンメル選手は喜びの表情でダイヤモンドを一周しますが、中西投手はいやいやと手を振りファウルをアピール。審判団の判定によりファウルが宣告され、これ