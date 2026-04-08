停戦合意を受けて、株価は大きく値上がりしました。ただ、原油をめぐって日本の「中東頼み」の問題は変わっていません。ホルムズ海峡を通らない新たな調達ルートを探す動きを取材しました。「3000円（近くも）上がったとびっくりしている」アメリカとイランの「停戦合意」にすぐ反応したのが株式市場。きょうの平均株価は一時、およそ3000円値上がりし、節目の5万6000円台を回復して取引を終えました。しかし、聞こえてくるのは冷