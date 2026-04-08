◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園のヤクルト戦でBS朝日の中継ゲストを務めた。ヤクルトは初回に古賀の左犠飛で先制。先頭の長岡の左翼への打球を、福島圭音外野手が突っ込み、転倒して三塁打にしたことが響いた。岡田顧問は「ねえ。初回だし、ワンヒットでええのに。無理してダイビングしなくても」と突っ込んで、芝に足を取られた福島の状況判断について