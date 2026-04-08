◇プロ野球セ・リーグ DeNA - 中日（8日、横浜スタジアム）DeNA・ヒュンメル選手の来日第1号ホームランが幻になりました。2回無死一塁から、中日先発・中西聖輝投手の第3球をライトポール際にたたき込んだヒュンメル選手。一時同点の2ランホームランと思われましたが、審判団の判定によりファウルに。DeNAの相川亮二監督はすぐさまリプレー検証を要求。しかし判定は覆らず、ファウルで続行となりました。ヒュンメル選手は一時喜び