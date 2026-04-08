東京地検立川支部は8日、東京都八王子市のコンビニでサンドイッチを万引したとして窃盗容疑で逮捕された元タレントの坂口杏里さん（35）を不起訴処分にした。同支部は「諸般の事情を考慮して慎重に検討した結果」としている。坂口さんは先月17日、八王子市のコンビニでサンドイッチ1個を盗んだとして現行犯逮捕された。