東海道新幹線の線路内に立ち入り逮捕された男は「ヤクザに追われている」と供述しています。逮捕されたのは広島・東広島市に住むブラジル国籍のヤマグチ・ペレイラ・チアゴ・モモヒト容疑者で、きのう午後4時ごろJR静岡駅で新幹線の線路内に立ち入った疑いがもたれています。警察によりますと、ヤマグチ容疑者は上り方面に歩いていき、東静岡駅で在来線のホームに移動したところをJRの職員が確保したということです。この影響で東