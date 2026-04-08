法務省は8日、群馬県で1990〜91年に知人ら2人を殺害し、別の1人を殴って死亡させたなどとして、殺人や傷害致死の罪などで死刑となった松本美佐雄確定囚（61）が収容先の東京拘置所で死亡したと発表した。転移性肝臓がんを患っており、病死とみられる。全国で収容中の確定囚は101人となった。確定判決によると、90年12月に友人と共謀し、この友人と金銭トラブルがあった男性＝当時（26）＝を殺害し、遺体を群馬県内の山林に埋め