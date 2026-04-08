東海大陸上部は８日、神奈川県平塚市の湘南キャンパスで新体制の記者会見を開き、新たに就任した西出仁明（のりあき）・駅伝監督（５１）は「私が強みと思っているスポーツ科学やウェートトレーニングの知見を生かして、ぜひスピードの東海というものを復活させたい」と意気込みを語った。箱根駅伝では２０１９年の第９５回大会で初優勝を遂げたものの、今年の第１０２回大会では１２位に終わるなど近年は低迷が続いていた。