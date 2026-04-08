ＢＳ１０の人気野球トークバラエティ「ダグアウト！！！」が６日、放送され、西武などで活躍した清原和博氏がゲスト出演した。ＭＣを務めたのは野球部出身のレッド吉田（６０）＝本名・吉田永憲＝で、実は東山高校（京都）時代に、甲子園出場経験を持つ（出場機会はなし）。第６５回の夏の甲子園（１９８３年）では、２回戦で学法石川に敗れ、「僕の高校野球は終わりました」とのちに話している。ＳＮＳでは、清原に抱きつき