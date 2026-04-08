高市総理大臣は、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談を行い、ホルムズ海峡の航行の安全確保などを求めました。高市総理：最も重要なことは、今後ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の沈静化が実際に図られるということで、外交を通じて最終的な合意に早期に至るということを期待している旨お伝えした。午後4時から25分ほど行われた電話会談で高市総理は、アメリカとイランの停戦合意を歓迎していると伝えたほか、イラン