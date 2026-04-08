何もないところに吠えだした犬。視線の先を見てみるとそこにはまさかのモノが！ 賢そうなのに「あるもの」にビビッてしまう犬の様子が投稿されると、そのギャップが可愛すぎると話題となりました。この投稿には「怖かったんだね」「賢さゆえですね」とコメントが寄せられ、記事執筆時点で38.1万回再生されることとなりました。 【動画：なぜか突然吠えだした犬→『何かに怯えているのかな』と思ったら…まさかの『可愛すぎる光