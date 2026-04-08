猫用のケージに興味を持ってしまった一頭の大型犬。しかしその体の大きさでは、どう考えても入れるはずがなく…まさかの行動に思わず笑ってしまう人が続出しています。 投稿は記事執筆時点で48万再生を突破。「しっぽと後ろ足が可愛い♡」「頭隠して尻隠さず」などのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：猫のケージを羨ましくなった大型犬→頭を突っ込んで…自分のサイズが分かっていない『衝撃の