マンチェスター・シティで重ねた試合は450試合。今季限りで契約満了となるポルトガル代表MFベルナルド・シウバは、加入した2017年よりチームの主軸として戦い続けてきた。今でこそ誰もが認めるMFとの評価を得ているが、伊『Gazzetta dello Sport』はキャリア初期からは考えづらい成長ぶりと振り返る。ベルナルド・シウバはベンフィカのアカデミーで育ったが、トップチームでは3試合しか出番をもらえなかった。ベルナルド・シウバは