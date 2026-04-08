2026W杯を戦うブラジル代表メンバーに滑り込めるだろうか。今季途中に出場機会を求めてレアル・マドリードからリヨンにレンタル移籍したFWエンドリックが正念場を迎えている。リヨンでのスタートは見事で、国内カップでは2ゴール、リーグ戦でもFCメス戦でいきなりハットトリックを記録した。ただ、リーグ戦でのゴールはこのFCメス戦のハットトリックだけだ。年明けのマルセイユ戦、モナコ戦でもアシストはあったが、ゴールは決めて