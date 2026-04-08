諫早市にある、就学前の乳幼児の遊び場が来月リニューアル。 子どもの発達に不安がある保護者が相談できる場が、新たに誕生します。 諫早市が運営する、就学前の乳幼児と保護者が一緒に安心して遊べる「すくすく広場」。 市は来月、1階部分に遊び場と保護者からの相談を受け付ける場を兼ね備えた「すくすく広場ぷらす」をオープンします。 言語聴覚士や作業療法士が常駐し、言葉の遅れや育てにくさなど、子ど