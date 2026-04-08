鳥取・米子市の公園で飼育されていたサルの頭数削減をめぐって、便宜を図った見返りに現金100万円を受け取った疑いで市議会前議長が逮捕された。サルの脱走問題の裏で癒着があったとみられる。現金100万円を受け取ったか…前市会議長逮捕鳥取・米子市の湊山公園で暮らすサルたち。春のポカポカ陽気の中でのんびりと過ごすサルをめぐり、思いもよらない事件が起きた。7日、収賄の疑いで逮捕されたのは、米子市議会前議長の稲田清容