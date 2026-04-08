陸上男子で元日のニューイヤー駅伝で2年連続6区区間賞に輝いた嶋津雄大（26＝GMOインターネットグループ）が8日、東京都内で取材に応じ、28年のロサンゼルス五輪と同パラリンピック両大会出場を目指すと表明した。嶋津は生まれつき進行性の目の難病「網膜色素変性症」に罹患していることを公表している。幼少期の頃から暗くなると見えづらいというハンデを抱えていた嶋津だが、高校時代から陸上で活躍を続け、創価大時代には箱