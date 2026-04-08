群馬県前橋市の住宅の敷地内で1歳の男の子が父親が運転する車にはねられ死亡しました。午後2時15分ごろ、前橋市二之宮町の住宅の敷地内でこの家に住む1歳の男の子が車にはねられました。男の子は意識不明の状態で病院に運ばれましたがまもなく死亡が確認されました。警察によりますと父親が運転する車が前進した際に男の子がはねられたということです。