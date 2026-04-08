元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀が、５日に放送されたお笑いコンビ「千鳥」がＭＣを務めるＡＢＥＭＡのバラエティー番組「チャンスの時間」に出演。アンチコメントに対する過去の対処法を明かし、共演者を驚かせた。この日の企画はお笑い芸人の中山功太が「世直しのためにアンチに会いたい」とネット上で誹謗中傷を繰り返すユーザーと“直接対決”を試みるもの。ＶＴＲの前に柏木は「私すっごいエゴサするので」と話し始める