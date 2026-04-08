フジテレビ系“月9”ドラマ『101回目のプロポーズ』（1991年放送）の続編となる、ドラマ『102回目のプロポーズ』の第2話が8日、地上波放送される。放送を前に、場面カット、あらすじが公開された。【写真】着実に距離を深める伊藤健太郎＆唐田えりか本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから35年の時を経て、ついにこの度、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマと