お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が、7日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演し、芸能界の友人について語った。番組視聴者から、芸能界での交友関係について質問が。太田はまず俳優・堺雅人を挙げた。太田が友達になりたい著名人を招く企画「光代の部屋」でトーク。演劇について盛り上がったという。「彼は劇団にいたのかな。俺も演劇青年だったから、それで意気投合して、今度一緒にお芝居やりまし