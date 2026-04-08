中国外務省は王毅外相が9日から北朝鮮を訪問すると発表しました。王毅外相は、9日から2日間の日程で北朝鮮を訪問する予定です。中国外務省の報道官は訪問について「中朝関係の発展を推し進める重要な措置だ」と指摘しました。中国外務省 報道官：中国は北朝鮮と共に戦略的な意思疎通を強化し、交流と協力を緊密にし、中朝の伝統的な友好協力関係が絶えず前進するようしていきたい。アメリカのトランプ大統領は5月、北京を訪問する