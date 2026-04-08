ロシュグループの診断薬・機器事業部門の日本法人「ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社」は８日、全国の３０〜６０歳の女性２０４７人を対象に実施した「子宮頸がん検診に関する意識調査」の結果を公開。未受診者の主な理由は「なんとなく」が最も多かったことが分かった。直近２年以内に子宮頸がん検診を受けていない理由は「なんとなく」（４３．３％）が最多で、次いで「忙しい」（１１．９％）、「症状がないため」（