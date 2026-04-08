あす9日の楽天戦（楽天モバイル）で先発する日本ハムの加藤貴之（33）は、「良い状態で、きている」と手応えを口にし、今季2度目のマウンドにあがる。前回のロッテ戦（エスコン）では6回4安打無失点。「真っすぐは凄く良かったと思いますし、今も継続できているので頑張りたい」と、順調に調整を行った。7日は試合開始が気温9度、体感温度は氷点下となる寒空の下での戦いとなったが「風だったり、曲がるボールも曲がらなかった