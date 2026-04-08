市街地へのクマ出没に厳戒態勢が敷かれている福島・郡山市。警察や猟友会らが茂みの中で待ち構える中、8日午後3時半ごろに動きが。何度も銃声が響き渡り、一斉に走りだしました。さらにその2分後にも銃声が響き渡りました。そして、多くの人が身を乗り出すように茂みの中を見つめています。さらにフェンスを乗り越え、中へ。出没から3日目を迎えた8日、クマは緊急銃猟によって駆除されました。クマが目撃され始めたのは6日の夜のこ