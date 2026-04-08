木村拓哉（53）の食事マナーが再び注目を集めている。【写真あり】“マナー警察”が目をつけた、肘をつきながら食事をする木村拓哉4月4日、木村は自身のYouTubeチャンネルで、盟友・爆笑問題の太田光と吉祥寺の蕎麦店『TSUMUGU』を訪れた動画を公開した。隠れ家的な落ち着いた雰囲気の店内で、蕎麦や伊予牛コロッケなどを堪能する2人。木村は料理を「マジでうまい！」と絶賛し、太田との軽妙なやり取りでファンを楽しませた。