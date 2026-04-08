◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝４月８日、栗東トレセン機敏なフットワークで駆け抜けた。アランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は栗東・ＣＷコースでセッション（６歳オープン）を３馬身半追走。４角で並びかけると、馬なりでシャープに脚を伸ばした。６ハロン８５秒４―１１秒４で併入。斉藤崇調教師は「やりすぎないように。時計的にも動き的にも、